Brandweermuseum bestaat 10 jaar, geslaagde dag

Sappemeer - Een paar duizend mensen kwamen zaterdag kijken in Sappemeer. Het was ondanks af en toe een regenbui een erg gezellig en geslaagde dag.

Burgemeester Hoogendoorn van de gemeente Midden-Groningen opende de dag om 10.00 uur. Daarna onthulden oud-wethouder Oetra Gopal en oud-weerman Jaap Nienhuis de pas gerestaureerde Austin Bellenwagen. Rond 10.30 uur begint de rondrit met unieke oldtimers uit het hele land. Na afloop zijn de wagens van onder andere de bosbrandweer van dichtbij te bezichtigen. Ook zijn er diverse modelwagens en radiografisch bestuurbare brandweerauto's.

En ook 112Groningen.nl was aanwezig, wilt u ook dat 112groningen bij uw open dag komt mail dan info@112groningen.nl.

Brandweermuseum

Het museum is in 2009 opgericht door oud-leden van de brandweer in Hoogezand en houdt de geschiedenis levend door oude brandweervoertuigen en -materialen te presenteren. Het museum is elke dinsdagavond van 19:00 uur tot 21:00 uur en de 2e zaterdag van de maand open voor het publiek.

Het was een zeer geslaagde dag.