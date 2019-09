08-09-2019, 112gr & Youtube video Meternieuws.nl (bron)

Uitslaande brand verwoest woning Hoogezand (Video)

Hoogezand - Zondagmorgen om 09:10 uur een melding uitslaande woningbrand aan de Stationsweg in Hoogezand. Om te zorgen dat de brandweer voldoende bluscapaciteit ter plaatste hadden werd er opgeschaald naar grote brand.

Bij de forse brand zijn geen personen gewond geraakt. Het is niet duidelijk of twee katten in het pand aanwezig waren en of deze het pand tijdig hebben kunnen verlaten.

Update: Uiteindelijk hebben zij de vermiste katten uit het pand kunnen halen. Deze zijn gelukkig in goede gezondheid weer bij hun baasje.