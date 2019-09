08-09-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Kruising afgesloten na rioolwaterleiding breuk (Video)

Groningen - Door een groot lek in de rioolwaterleiding bij de Sontweg/ Berlagebrug stonden zondagmorgen rond 08:15 uur meerdere straten blank. De weg werd afgesloten.

Een gedeelte van de Sontweg is afgesloten vanwege herstel werkzaamheden. De oorzaak is niet bekend. Het meeste water is inmiddels weer weg.

Bedrijven waren uren bezig de rommel op te ruimen en te herstellen.