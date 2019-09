08-09-2019, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Traumahelikopter ingezet in Niebert

Niebert - Zondagavond rond zes uur is een bezoeker van Wegrestaurant in de Klaver onwel geraakt waarna omstanders direct 112 hebben gebeld. Kort daarna zijn twee politie eenheden en een ambulance met spoed ter plaatse gekomen om hulp te verlenen.

Het personeel van de ambulance heeft de assistentie gevraagd van het traumateam die met de helikopter, Lifeliner 4, vanaf vliegveld Eelde ter plaatse zijn gekomen. Nadat het slachtoffer is gestabiliseerd is het met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd en is de traumahelikopter weer richting het vliegveld vertrokken. De komst van de helikopter zorgde voor enig bekijks van omwonenden.