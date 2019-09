09-09-2019, 112Gr. foto & tekst politie Ommelanden Noord

Kat door jeugdigen geschopt en overlijdt

Delfzijl - Op zondag 8 september 2019 is op de dijk op Zwaluwoever te Delfzijl een kat door twee jonge mannen getrapt en kwam daarbij om het leven.

Signalement dader 1: rond 17 jaar oud, donker kort geschoren haar vermoedelijk droeg hij een rood shirt met de letter "K" en een grijze broek en dader 2: Ongeveer 17 jaar oud, kort geschoren donker haar droeg waarschijnlijk een wit shirt met mogelijk de letter "S".

Heeft u iets gezien of gehoord? Heeft u nog niet met de politie gesproken en heeft u informatie wat kan helpen in hun onderzoek? Om helder te krijgen wat er is gebeurd en waarom? Bel dan met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via een meldformulier op politie.nl kunt u ook informatie met ons delen.