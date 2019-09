09-09-2019, Martin Nuver 112Gr.

Ongeval letsel Rijksweg Groningen

Groningen - Voor de Albert Heijn aan de Rijksweg naast de benzinepomp in de stad is een fietsster lichtgewond geraakt bij een aanrijding met een auto. De fietsster gaf de automobiliste geen voorrang.

Het meisje werd in een ambulance gecontroleerd. Een aanrijdings selecteur maakte wat foto`s van het ongeval. De Voa kwam verder niet. Het is niet bekend als de jonge dame is overgebracht naar een ziekenhuis.