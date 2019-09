09-09-2019, Rtvnoord.nl bron & 112gr. foto`s

Eis van1,5 jaar cel inzake Pelsterstraat ruzie

Groningen - Het Openbaar Ministerie (OM) eist dat een 31-jarige man uit Groningen 1,5 jaar cel opgelegd krijgt waarvan half jaar voorwaardelijk. Dat meldt Rtvnoord.nl

Volgens de aanklager heeft de man zich schuldig gemaakt aan poging tot doodslag op 31 maart vorig jaar in de binnenstad.

Bloedig gevecht

Die vroege ochtend eindigde een woordenwisseling in de Bruine Ruiterstraat in een bloedig gevecht in de Pelsterstraat. Volgens de officier 'zinloos geweld en zeer ernstig'.

