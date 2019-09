10-09-2019, Gerrie de Groot 112Groningen.nl & Youtube Meternieuws.nl

Voetgangster(90) verongelukt in Musselkanaal (Video)

Musselkanaal - Aan de Aweg t.h.v. de benzinepomp in Musselkanaal is dinsdagmorgen om 10:40 uur een voetgangster overleden na een aanrijding met een vrachtwagen.

De Voa doet ter plaatse onderzoek. De weg is afgesloten voor alle verkeer. Nader info ontbreekt nog verder. Update 13:15 uur: Het dodelijk slachtoffer is een 90-jarige vrouw uit Musselkanaal. Meerdere getuigen hebben het ongeluk zien gebeuren. Heeft u behoefte aan slachtofferhulp? Kijk voor meer informatie op http:// slachtofferhulp.nl . Tv Noord