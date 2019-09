10-09-2019, Gerrie de Groot 112Groningen.nl

Automobilist raakt te water bij Alteveer

Alteveer - Op de Alteveersterweg bij Alteveer is dinsdagmiddag rond half 1 een voertuig te water geraakt. Het gaat om een eenzijdig ongeval.

De oorzaak is nog niet bekend. Al snel bleek dat de inzittende het voertuig had verlaten. Het oppervlakte reddingsteam werd geannuleerd. De toedracht van het ongeval wordt onderzocht. De man werd in een ambulance onderzocht.