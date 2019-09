10-09-2019, 112Groningen.nl

14-jarige Emily vermist vanuit Groningen

Groningen - Sinds gisteren is de politie in Groningen opzoek naar de 14 jarige Emily Meijer.

Volgens de politie was Emily onderweg naar school met de taxi. Bij school is Emily uitgestapt maar is de school niet ingegaan. Emily had tegen medescholieren verteld dat ze ging spijbelen.

Signalement

- Blank meisje

- lang haar, enigszins sluik, steil haar, bruin met licht geverfde lokken

- getekende wenkbrauwen

- donkere ogen

- 1.60 meter lang of iets kleiner

- 14 jaar oud

- schoenmaat 36. Ze droeg witte sportschoenen

- zwarte winterjas met ingenaaide ceintuur/elastiek/aantrekkoordje

- spijkerbroek, gewoon model dus niet skinny

- zwart strak shirtje

- klein tasje bij zich

Mocht u de vermiste Emily hebben gezien of meer informatie hebben over deze vermissing, dan wordt y verzocht contact op te nemen met de politie via het telefoonnummer 0800- 6070.