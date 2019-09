13-09-2019, 112Groningen.nl

14-jarige meisje weer terecht

Groningen - Het 14 jarige meisje is weer terecht. Dat meldt de politie vrijdagmiddag.

Update: Het vermiste 14-jarige meisje uit Grootegast dat sinds enkele dagen was vermist, is sinds vanmiddag terecht. Ze is in goede gezondheid in de stad Groningen aangetroffen. Eerder liep ze ook al eens weg.

Ze gaan met haar in gesprek over waar ze de afgelopen dagen is geweest.