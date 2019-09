10-09-2019, 112Groningen.nl

Politie vindt bankbiljetten op de autosnelweg

Groningen - Politieagenten van de eenheid Westerkwartier kregen dinsdagmiddag een erg bijzondere melding binnen op de A7.

Volgens meerdere automobilisten zouden er bankbiljetten door de lucht vliegen op de autosnelweg. Omdat dit tot gevaarlijke situaties kon leiden waren er meerdere eenheden opgeroepen voor de melding. Ter plaatsen is er door de politiemensen het een en ander van biljetten aangetroffen.





Samen met Rijkswaterstaat is de melding afgehandeld en het geld is van de autosnelweg verwijderd. Het geld wordt volgens de politie behandeld als gevonden voorwerp.