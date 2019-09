11-09-2019, Romke Notenbomer/112marum.nl

Politie zoekt automobilist i.v.m. ongeval

Marum - De politie zoekt een automobilist die mogelijk meer kan vertellen over een ongeval.

Marum - De politie wil graag met een automobilist(e) in contact komen ivm met een ongeval dat gisteravond om 21.00 uur heeft plaatsgevonden op de Parallelweg in Marum.

Een automobiliste uit Marum reed over de Parallelweg in de richting van de Zethuisterweg. Uit tegengestelde richting nadert haar een auto. Ter hoogte van de Transportweg moet ze uitwijken voor deze auto. Ze komt hierdoor op een betonblok terecht, waardoor het rechter voorwiel afknapt. Dit komt vervolgens in de sloot terecht. Ze komt zelf enkele meters verder met haar auto in de berm tot stilstand. De automobilist waarvoor ze moest uitwijken, is doorgereden. Een passerende hulpverlener heeft eerste hulp verleend. Even later werd toch besloten om een ambulance te laten komen, die de automobiliste heeft onderzocht.

Ze is vervolgens naar het Martini ziekenhuis in Groningen overgebracht met arm-en nekletsel. Bergingsbedrijf Collewijn heeft de auto die zwaar beschadigd raakte afgesleept. Evt. getuigen kunnnen contact opnemen met de politie op 0900-8844. Of via meld misdaad anoniem op 0800-7000

Tv Noord