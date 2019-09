11-09-2019, Mark Heikens & Marc Zijlstra 112Groningen

Man(88) overleden bij bedrijfsongeval (Video)

Krewerd/ Appingedam - Woensdagmorgen rond 11:00 uur heeft er zich een ernstig incident voorgedaan op een boerderij aan de Kloosterweg in Krewerd.

Dat meldt de politie via Twitter. De hulpdiensten waaronder de traumahelikopter zijn met grote getallen aanwezig. Over de ernst van de verwondingen zijn op dit moment nog niks bekend.

Update: Bij het bedrijfsongeval in een silo op het bedrijfsterrein bij Appingedam is een 88-jarige man uit Appingedam om het leven gekomen. We doen onderzoek naar de toedracht.

Rtvnoord