11-09-2019, Jeroen v/d Ploeg 112Haren.nl

Ongeval letsel Poorthofweg in Haren

Haren - Op de Poorthofweg in Haren is woensdagavond om 19:00 uur een ongeval ontstaan tussen een fietser en een bezorgauto van een supermarkt keten.

Het betrof een voorrangsfout. De man werd in een ambulance onderzocht op zijn verwondingen. Hij hoefde niet mee naar een ziekenhuis.