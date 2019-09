11-09-2019, ingezonden mededeling

Genieten in de woonkamer met houten jaloezieën op maat

Groningen - Met houten jaloezieën op maat geef je echt sfeer aan je woonkamer. Maar ook de functionaliteit van deze raamdecoratie is uitstekend.

Je hebt minder inkijk als je ze geopend hebt hangen, maar je kunt ze ook omhoog doen als je echt van je uitzicht wilt genieten. En wanneer de zon hinderlijk naar binnen schijnt, of wanneer het donker wordt, doe je de jaloezieën dicht. En met de verschillende mogelijkheden voor houten jaloezieën bij Inhuis Plaza weet je zeker dat je de juiste toepassing van deze sfeervolle raamdecoratie weet te vinden.

Wat valt er te kiezen als het op houten jaloezieën aankomt?

Bij Inhuis Plaza heb je in de eerste plaats de keuze uit drie verschillende houtsoorten, namelijk basswood, abachi en bamboe. Basswood heeft geen sterke nerfstructuur en leent zich voor een strakke look, in verschillende kleuren. Abachi is juist een stuk zachter en heeft een gedefinieerde nerf. Vooral in een brede jaloezie is dit een prachtige toepassing. Bamboe heeft een mooie, natuurlijke uitstraling en werkt goed in zijn natuurlijke kleur. Maar ook bamboe is in andere kleuren leverbaar, zodat je altijd een goede mogelijkheid hebt voor jouw favoriete raamdecoratie.

Andere specificaties en mogelijkheden van houten jaloezieën

De hierboven genoemde houtsoorten zijn allemaal FSC gekwalificeerd. Dit betekent dat ze voortkomen uit duurzame houtkap en niet bijdragen aan ontbossing. Dit duurzame hout is verkrijgbaar in verschillende kleuren en formaten. De breedtes zijn 25mm, 50mm en 70mm, waarbij de 25mm houten jaloezieën in meer dan 20 kleuren beschikbaar zijn. De modellen van 50mm breed zijn zelfs in meer dan 50 kleuren beschikbaar. De breedste variant van 70mm is in 7 kleuren beschikbaar. Iedere kleur en breedte heeft zijn eigen sfeer. Kijk goed naar de rest van je interieur en laat jouw houten jaloezieën hier goed bij aansluiten.

Laat Inhuis Plaza je helpen

Bij Inhuis Plaza kun je goed terecht voor jouw houten jaloezieën. Met hun jarenlange ervaring op het gebied van zonwering en raamdecoratie staan ze je graag bij met advies bij de aankoop en een helpende hand bij de installatie. Je kunt eens komen kijken in een van showrooms in Barendrecht, Naarden of in het Belgische Aartselaar. Maar als je graag wilt dat ze naar jou toekomen voor het opmeten of installeren, doen ze dat met alle liefde. Ze zullen pas vertrekken wanneer jij jouw gekozen houten jaloezieën in de woonkamer hebt hangen. En met een CBW-keurmerk op zak weet je zeker dat jouw rechten als consument gewaarborgd zijn. Zo ga je met een fijn en verzekerd gevoel op zoek naar raamdecoratie.