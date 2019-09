12-09-2019, Martin Nuver 112Gr.

Scooterrijder gewond bij ongeval Bedumerweg

Groningen - Donderdagmiddag om 14:00 uur een melding van een aanrijding met letsel op de Bedumerweg/ Poortstraat in de stad. Ter plaatse was een scooterrijder in botsing gekomen met een automobilist.