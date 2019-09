13-09-2019, 112Groningen.nl

Brand in boerderij aan de Nittersweg in Munnekezijl

Munnekezijl - De brandweer van Zoutkamp, Grijpskerk, Bergum en Dokkum zijn vrijdagochtend opgeroepen voor een brand in een boerderij aan de Nittersweg in Munnikezijl.