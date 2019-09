13-09-2019, Reclame/ advertorial / advertentie

Jemasiem dé totaaladministrateur voor particulieren en bedrijven

Groningen - Een gedreven administratiekantoor met ruime ervaring in de administratieve wereld. Diverse vraagstukken op het gebied van (financiële) administratie zijn voor Jemasiem dan ook bekend terrein.

Op basis van uw wensen ondersteunt Jemasiem u in de volle breedte van het vak.

Administratiekantoor Jemasiem heeft grote en kleine bedrijven in haar portfolio. Daarnaast legt zij zich toe op het werken voor particulieren. Laag drempelig, tegen een vriendelijk tarief en met een fantastische service.

Financiële zaken en fiscale aspecten behoren voor velen van ons niet tot de dagelijkse kost; of u nou handelt in de rol van ondernemer of particulier. Logisch, de continu veranderende wet- en regelgeving op financieel gebied zorgen ervoor dat we door de bomen het bos niet meer zien. Een snel antwoord op de vraag: “Hoe staat u er financieel gezien voor?” kunt u veelal dan ook niet geven.

In het geval administratiekantoor Jemasiem uw administratie verzorgt, heeft u uw financiële positie snel en overzichtelijk in kaart. Of u nou op zoek bent naar een boekhouder, een administrateur of een belastingdeskundige…. bij administratiekantoor Jemasiem bent u aan het juiste adres. Betrokken bij uw persoonlijke of zakelijke situatie is onze dienstverlening persoonlijk, snel en nauwkeurig.

Jemasiem is expert in Snelstart, Exact online en e-Boekhouden.

Voor particulieren

· Verzorgen aangifte inkomstenbelasting

· Verzorgen verzoek voorlopige teruggaven

· Uitstel aanvragen indienen aangiften

· Verzorgen aanvragen Zorgtoeslag

· Verzorgen aanvraag huurtoeslag

· Verzorgen aanvraag kindgebondenbudget

· Verzorgen aanvraag Kinderopvangtoeslag

· Indienen van bezwaarschriften

Voor bedrijven

· Inboeken van bedrijfsadministratie

· Samenstellen van de jaarrekening

· Opstellen begrotingen of prognoses

· Verzorgen aangifte omzetbelasting

· Opstellen winst- en verliesrekening

· Verzorgen aangifte vennootschapsbelasting

· Verzorgen aangifte inkomstenbelasting

· Adviseren bij opzetten van bedrijfsadministratie

· Verwerken van uren en persoonsgegevens loonadministratie

· Verzorgen van aangifte loonheffing

· Aanmelden en aangiften voor pensioenfondsen

Bij Jemasiem staat de deur altijd open voor een vrijblijvende kennismaking onder het genot van een kop koffie of thee. Neem daarom direct vrijblijvend contact op en ontdek watJemasiem voor u en uw organisatie kan betekenen!

Bezoekadres:

Jeverweg 2-5

9723 JE Groningen

Tel.: 06 – 11 71 11 76

E-mail: info@jemasiem.nl