13-09-2019, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Brandweer bevrijdt jongeman uit boom (Video)

Winschoten - Een jongen heeft vrijdagmiddag zo'n 50 minuten vast gezeten met zijn been in een boom aan de Nicolaas Beetsstraat in Winschoten.

De jongen was in de boom aan het klimmen en is naar beneden gevallen, hierdoor raakte hij bekneld tussen twee takken. De brandweer kwam ter plekke om het slachtoffer te bevrijden. Na ruim 45 minuten werd de jongen bevrijdt door de brandweer. De jongeman werd door het ambulance personeel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.