13-09-2019, Martin Nuver 112Gr.

Brandweer blust transformatorhuisje Ulgersmaweg

Groningen - In een transformatorhuisje bij de Ulgersmaweg is vrijdagavond rond 19:55 uur door nog onbekende oorzaak brand uitgebroken.

Er was flinke rookontwikkeling, tot in de wijde omgeving was het te zien.

De brand in het transformatorhuis had voor zover bekend geen gevolgen voor de stroomvoorziening in de omgeving.