14-09-2019, Martin Nuver 112Gr. & Robert v/d Veen & Oogtv.nl bron tekst

Open dag Reddingsbrigade Groningen geslaagd

Eelderwolde - Bijna iedereen kent wel de lifeguards van de reddingsbrigade. Wat veel mensen misschien niet weten is dat er niet alleen langs de kust reddingsbrigades actief zijn. Ook in de rest van het land zijn ze er. Meldt Oogtv

In totaal gaat het om 180 reddingsbrigades. Eén daarvan, de Groninger Reddingsbrigade, organiseert een open dag op het Hoornsemeer.

De Groninger Reddingsbrigade richt zich op educatie, toezicht en hulpverlening. “Wat we bij de reddingsbrigade vooral doen is mensen op vrij jonge leeftijd spelenderwijs kennis te laten maken met alle facetten van het redden van mensen. Dat doen we om te beginnen met het Zwem-ABC, waardoor mensen zelf goed leren zwemmen en vervolgens leren we ze allemaal mogelijkheden om henzelf of hun vriendjes te redden wanneer zij in nood komen. Na een aantal jaren doen ze allerlei vaardigheden op om mensen te kunnen redden”, zei voorzitter Harm Roetert in de uitzending van het OOG-radioprogramma Haren Doet zaterdag.

Er komt veel kijken bij het opleiden van de vrijwilligers. “Om als lifeguard te werken hebben we allemaal een EHBO-diploma. We krijgen verder een speciale reanimatiecursus voor het redden van drenkelingen en we hebben een interne opleiding van ongeveer een jaar waar je leert varen, leert omgaan met de boot en je marifoondiploma kunt halen.”

Volgens Roetert gaat het bij de Groninger Reddingsbrigade niet om het redden van mensen die in de problemen raken op een wilde zee. Hij ziet de lifeguards van zijn vereniging meer als ‘EHBO’ers op het water’. “We hebben vooral te maken met kleine ongevalletjes en dat houdt het ook wel behapbaar, je krijgt niet dagelijks de taken van de reguliere ambulancedienst op je bordje.”

“We hebben bewust voor een open dag in de buitenlucht gekozen, omdat het toch iets meer sprekend is. Wat we mensen vooral willen laten ervaren is dat er misschien toch een redder in hun schuilt”, aldus Roetert. De open dag duurt van 11:00 tot 16:00 uur en vindt plaats aan de Kaapse Baan.