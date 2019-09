14-09-2019, Chris Kranenborg 112Gr.

Gecombineerde ploeg Loppersum 3e beste van Nederland TS-HD.

Harskamp - Zaterdag 14-09-19 waren er landelijke brandweervaardigheidstoetsen Klasse TS-HD te Harskamp. De beste negen ploegen van Nederland moesten vandaag strijden wie er landskampioen zou worden.

Nadat alle ploegen hadden gespeeld werd de uitslag tegen 19:30 bekend gemaakt en bleek de gecombineerde ploeg van Loppersum de 3e ploeg van Nederland te zijn.

Uitslag:

1e Zutphen

2e Bedrijfsbrandweer Defensie ASK

3e Loppersum

4e Zwijndrecht, 5e ’s-Gravendeel, 6e Kootwijkerbroek, 7e Putten, 8e Bakel en een 9e plaats voor Ravenstein.

Scenario volgens ABWC:

Een OMS melding bij Van Den Brink gereedschappenfabriek te Harskamp samen met een inbraakmelding.

Ter plaatse is een auto met 3 inbrekers in de hoek van het pand gereden, 1 persoon zit nog in de auto en word overmeesterd door de politie. De 2 andere inbrekers zijn binnen in het pand aanwezig en hebben boven aan de buitenkant waar een trap zit een raam opengebroken.

Vervolgens is er een forse brand uitgebroken in een voorraadkast met een doorslag naar de kantine, ook zit er een vuurhaard aan beide zijden boven het systeemplafond, zichtbaar middels warmtebeeldcamera. 1 slachtoffer zit beneden en de andere boven achter de vuurhaard.

Na 20 minuten breid de vuurhaard zich ook nog uit via een doorvoerpijp vanuit de voorraadkast richting de andere kant van de muur die vervolgens met een na controle ontdekt kan worden. Na verloop van tijd komt er een medewerker aanrijden, deze is gebeld door het inbraak systeem en heeft de sleutel van een deur van het pand. Doordat hij zijn snelheid overschat raakt hij in een slip met de scooter, valt en de scooter vat vlam.

Zie Twitter @brwgroningen, de winnaars