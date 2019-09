15-09-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Stroomstoring in Villa-buurt in Groningen

Groningen - Aan de Gorterlaan in de Villa-buurt in Groningen is zondagmorgen een stroomstoring ontstaan.

Netbeheerder Enexis is ter plaatse bezig om de storing te verhelpen.

Al sinds 7 uur vanmorgen zitten een onbekend aantal huishoudens zonder stroom. Het is onbekend tot hoelaat de storing zal duren. Ook over de oorzaak van de storing is nog niks bekend.