15-09-2019, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Man met skeletmasker pleegt woningoverval (Video)

Groningen - In de nacht van zaterdag op zondag is er aan de West-Indischekade in de stad een woning overvallen door een man met een skeletmasker.

Na de overval sloeg de dader op de vlucht. De politie heeft in de omgeving met meerdere eenheden gezocht naar de man maar helaas zonder resultaat. Ook werd er gebruik gemaakt van een burgernetmelding.





Het signalement van de dader is als volgt:



• Zwarte jas met een capuchon

• Skelletmasker

• Donkere broek

• Grijsachtige gympen

De dader is op een fiets zonder licht vertrokken in onbekende richting.





Het is onbekend of er bij de overval iets is buitgemaakt, ook is het onbekend of er gewonden zijn gevallen.

RTVNoord