15-09-2019, Marc Dol - 112Groningen

Veel rookontwikkeling bij flatbrand Stadskanaal (Video)

Stadskanaal - Aan de Belgiëlaan in Stadskanaal is zondagochtend rond 4.00 uur brand ontstaan in de portiek van een flatgebouw.

De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse gekomen om de brand te bestrijden. Enkele bewoners zijn met hulp van de brandweer geëvacueerd. Wat er heeft gebrand en hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend.