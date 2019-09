15-09-2019, Michael Huising - 112Groningen.nl

Kleine binnenbrand in leegstaand pand in Wildervank

Wildervank - De brandweer van Veendam werd zondagmorgen om 07:00 uur opgeroepen voor een dakbrand aan de Van Delftstraat in Wildervank.

Ter plaatse bleek het te gaan om een kleine binnenbrand in een leegstaande woning. De brandweer had het brandje snel onder controle. Het is onbekend hoeveel schade er is.