15-09-2019, Gerrie de Groot - 112Groningen.nl

Uitslaande brand in boerderij in Beerta (Video)

Beerta - Zondagmorgen is er in een woning van een boerderij een uitslaande brand ontstaan. Om 07:20 uur werd de brandweer van Finsterwolde gealarmeerd voor de brand.

Bij aankomst van de brandweer was de brand al uitslaand. Door een snelle inzet bleef de brand beperkt tot het tussenstuk tussen de woning en een boerderij. Bij de brand raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand moet worden onderzocht.