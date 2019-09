15-09-2019, Mark Heikens - 112Groningen.nl

Unimog Oldtimershow in Schildwolde zeer geslaagd

Schildwolde - Unimog Oldtimershow in Schildwolde trok dit weekend weer duizenden bezoekers. De afgelopen twee dagen waren er op het terrein aan de Hoofdweg in Schildwolde weer honderden antieke voertuigen te bewonderen tijdens de Unimog Oldtimershow 2019.

Na zes succesvolle edities van de Unimog Oldtimershow Schildwolde besloot de organiserende vriendengroep dat de tweejaarlijkse happening geen vervolg zou krijgen. De reden om te stoppen met het evenement, dat in 2007 voor het eerst werd georganiseerd, lag voornamelijk in de regelgeving die bij het evenement komt kijken. In augustus 2017 citeerden we het Unimog Team met de volgende uitspraak: ”Als vriendengroep lukt het ons om nog één keer de organisatie in goede banen te leiden.

Na de bekendmaking om te stoppen, werd het Unimog Team overladen met steunbetuigingen en argumenten om niet te stoppen. In januari van dit jaar kwamen ze op hun Facebook-pagina dan ook met goed nieuws. Binnen het bestuur werd een groot aantal leden bereid gevonden de organisatie weer op te pakken en werden de taken opnieuw verdeeld.

Afgelopen weekend waren er vele antieke auto’s, tractoren en vrachtwagens te bezichtigen. Van stoommachines tot grondverzet en van diverse demonstraties tot een braderie. Nieuw dit jaar was de nostalgische kermis op zondag. Er kon dan een ritje gemaakt worden met een draaimolen, reuzenrad of zweefmolen, daarnaast was het ook mogelijk om eendjes te vangen.

Het oldtimerevenement aan de Hoofdweg in Schildwolde trof afgelopen weekend weer duizenden bezoekers.