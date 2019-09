15-09-2019, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Pannetje op het vuur bij studentencomplex Zonnelaan

Groningen - De brandweer van stad werd zondagmiddag opgeroepen voor een woningbrand in een studentencomplex aan de Zonnelaan in de stad Groningen.

De bewoner van een woning was bezig met eten maken toen er brand uitbraak in de keuken. De brandweer heeft de deur moeten forceren om de woning in te komen. Nadat de deur was geforceerd heeft men een klein brandje geblust in de keuken.

Het bleek te gaan om een pannetje op het vuur. De brandweer heeft de woning geventileerd en heeft voor de zekerheid nog een meting verricht.