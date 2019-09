15-09-2019, 112Groningen.nl & Politie Groningen

Meerdere zakkenrollers aangehouden, politie zoekt getuigen

Groningen - In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie meerdere meldingen gekregen van mensen waarvan hun telefoon, tas en/of jas was weggenomen in het uitgaanscentrum van Groningen.

Later in de nacht, rond 04:50 uur, heeft de politie hiervoor drie personen aangehouden in de Gelkingestraat. Het zou gaan om een man van 19 jaar, een man van 26 jaar en een vrouw van 20 jaar oud.





Tijdens het onderzoek is de telefoon op de tweede foto in beslag genomen.



De politie is op zoek naar de eigenaar van deze telefoon. Bent u of kent u de eigenaar van deze telefoon, meldt u dan door 0900-8844 te bellen.





Verder zoeken de politie nog getuigen die mogelijk iets verdachts hebben gezien of daadwerkelijk getuige zijn geweest van een zakkenrollerij.



Zaaknummer: 2019245826.