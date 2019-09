15-09-2019, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Auto tegen boom in Nietap

Nietap - De hulpdiensten zijn zondagavond rond negen uur opgeroepen voor een eenzijdig ongeval op de J.P. Santeeweg.

Ter plaatse was een automobilist tegen een boom gebotst en enkele meters verderop tot stilstand gekomen. Door de klap is de auto fors beschadigd en zijn de airbags geactiveerd. Het personeel van de ambulance heeft de inzittenden gecontroleerd op letsel. Vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig. De opgeroepen brandweer van Leek is kort na de melding door de centralist gecanceld omdat hun inzet niet nodig bleek. Een berger heeft het zwaar beschadigde voertuig afgesleept.