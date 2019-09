16-09-2019, Redactie - 112Groningen

Tot tienduizend huishoudens zonder stroom in Veendam

Veendam - In Veendam is op dit moment een stroomstoring. Volgens Enexis zitten tot tienduizend huishoudens in Veendam Noord en de wijk Buienwoel zonder stroom.

Enexis verwacht dat de stroring rond 1.15 uur verholpen is. Waardoor de storing is ontstaan is nog niet bekend