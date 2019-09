16-09-2019, Marc Zijlstra, Annet Vieregge & Mark Heikens - 112Groningen.nl

Brand in kapschuur aan de Hoofdweg in Midwolda

Midwolda - In een kapschuur aan de Hoofdweg in Midwolda is zondagnacht brand uitgebroken. Brandweer Wagenborgen werd omstreeks 03.30 uur opgeroepen.