16-09-2019, Marc Zijlstra & Mark Heikens - 112Groningen.nl

Brandweer Siddeburen blust forse buitenbrand aan de Gereweg

Nieuwolda - Brandweer Siddeburen werd in de nacht van zondag op maandag omstreeks 03.25 uur opgeroepen voor een buitenbrand aan de N362, de Gereweg bij Nieuwolda.

Bij aankomst van de brandweer stond er een grote bult met gedroogde gras in de brand. De brandweer heeft de brand met een kraan onder controle weten te krijgen. Waarna de brandweer retour kazerne is gegaan.

Even verderop, aan de Pastorieweg in Scheemda stond afgelopen nacht ook een grote bult met gedroogde gras in de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten.