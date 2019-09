16-09-2019, Mark Heikens - 112Groningen.nl

Kruidvat in Scheemda tijdelijk gesloten wegens vreemde lucht

Scheemda - De Kruidvat aan de Diepswal in Scheemda is maandagmiddag een korte tijd gesloten geweest. Medewerkers van de winkel roken rond half twee een sterke (gas-)lucht in de winkel en en waarschuwden de hulpdiensten.