16-09-2019

Woningbrand in Veendam snel geblust

Veendam - Aan De Linge in Veendam heeft maandagavond korte tijd brand gewoed in een woning.

De brand was korte tijd uitslaand, maar door snel ingrijpen van de brandweer snel onder controle. Meerdere personen zijn met vermoedelijk rookinhallatie naar een ziekenhuis gebracht. Waardoor de brand is ontstaan is nuet bekend.