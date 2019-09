16-09-2019, Marc Dol - 112Gr

Schuur brandt uit in Stadskanaal

Stadskanaal - De brandweer van Stadskanaal werd maandagavond opgeroepen voor een schuurbrand aan de Beemsterlaan in Stadskanaal.

Ter plaatse stond een schuur in lichterlaaie. Snel ingrijpen van de brandweer heeft overslag naar de woning kunnen voorkomen. In afwachting van de brandweer waren buurtbewoners reeds met bluswerkzaamheden begonnen. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.