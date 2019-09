16-09-2019, Jordi Hoeksema

Gaslekkage in Veendam

Veendam - De brandweer van Veendam werd maandagochtend rond 9.00 uur opgeroepen voor een gaslekkage aan de Brouwersweg in Veendam.

De brandweer heeft ter plaatse metingen verricht. Of er daadwerkelijk gas is geroken is niet bekend.