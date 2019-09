17-09-2019, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Scooterrijder en bezorg fiets in botsing in Stad

Groningen - Bij een ongeval tussen een scooter en een bezorg fiets is dinsdagmiddag één persoon licht gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde op de Nieuwe ebbingestraat ter hoogte van de Korenstraat in de stad. De hulpdiensten waren snel ter plaatse bij het incident.





De scooterrijder is door het ambulance personeel nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De fietser kwam met de schrik vrij. De politie noteerde de gegevens van beide partijen en heeft een klein onderzoek gedaan. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend.