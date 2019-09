17-09-2019, Marc Dol - 112Gr

Auto uitgebrand in Stadskanaal

Stadskanaal - Aan de Achterstekamp in Stadskanaal is dinsdagavond brand uitgebroken in een auto.

Bij aankomst van de brandweer stond de auto in lichterlaaie. Kortdaad ingrijpen van de brandweer heeft kunnen voorkomen dat een naastgelegen voertuig vlam vatte. Dit voertuig heeft door de hitte wel wat schade opgelopen. Waardoor de brand is ontstaan is nog niet bekend.