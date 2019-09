18-09-2019, 112Groningen.nl & Politie Groningen

18-jarige man uit stad Groningen ontvoerd en mishandeld (Video)

Groningen/ Leeuwarden - Een 18-jarige man uit de stad Groningen zou volgens de politie afgelopen vrijdagavond zijn ontvoerd.

De 18-jarige stadjer is door een nog onbekend persoon in een auto meegenomen naar Leeuwarden.

De ontvoering is gepleegd op 13 september tussen 22:00 uur en 00:30 uur. Volgens de politie is de man mishandeld. De man is achtergelaten bij een recreatiegebied in de buurt van Leeuwarden.

De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets hebben gezien of gehoord. Heeft u meer informatie over deze zaak, bel dan met de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem bel dan met Meld misdaad anoniem via telefoonnummer 0800-7000.

Update

Volgens RTVNoord zou de politie op de avond van de ontvoering een auto hebben gecontroleerd die mogelijk gebruikt is voor de ontvoering. Daarin zaten twee mannen van 19 en 26 jaar uit Leeuwarden en een 32-jarige man uit Stiens. De drie zijn aangehouden en zitten nog vast.