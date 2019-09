18-09-2019, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Coniferenhaag in de brand in Slochteren

Slochteren - De brandweer van Slochteren en Siddeburen werden woensdagmiddag rond 16:25 uur gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Hoofdweg te Slochteren.

Bij een woning was vermoedelijk door een ontkruidbrander een coniferenhaag in de brand gevlogen. De brandweer van Siddeburen werd onderweg alweer geannuleerd omdat de brandweer van Slochteren de brand al onder controle had.