18-09-2019, 112Groningen.nl & Buurtpreventie Zuidlaren

Wielrenner rijdt door na aanrijding, getuigen gezocht

Zuidlaren - Vanmorgen rond 8.30 uur is een 14-jarige jongen door een wielrenner aangereden op het fietspad bij de Esweg Zuidlaren (stukje smal fietspad richting Midlaren).

De jongen kreeg een zetje omdat die meneer er langs moest. "Gelukkig" kwam hij eraf met alleen maar kapotte handen, een zere knie en licht beschadigde jas.

De wielrenner is niet gestopt om zich over het slachtoffer te ontfermen, ook niet nadat deze hem nog wat na riep.

De wielrenner, is een man, grijzend haar, tussen de 40-50 reed op een fel donkerblauwe fiets, had blauwe kleding aan en droeg een helm.





Er is aangifte gedaan bij de politie.

Heeft u iets gezien of bent of kent u de wielrenner? Graag melden bij politie 0900-8844 (bureau Vries)