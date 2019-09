18-09-2019, Marc Zijlstra & Henk Frans - 112Groningen.nl

Vrachtwagen en tractor frontaal op elkaar bij Scheemda (Update)

Scheemda - Op de Scheemderzwaag in Scheemda zijn woensdagmiddag een vrachtwagen en een trekker met elkaar in botsing gekomen.

Een vrachtwagen en een tractor botsten frontaal op elkaar. De tractor verloor een deel van zijn lading door de klap.





De schade aan beide voertuigen is fors. De inzittenden van zowel de vrachtwagen als de trekker werden ter plekke door het ambulancepersoneel nagekeken. Het is onbekend of een van de inzittenden mee moet naar het ziekenhuis.

Update

De weg zal de hele avond nog afgesloten zijn voor onderzoek, opruimwerkzaamheden en de berging van de voertuigen.

