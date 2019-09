18-09-2019, Politie Groningen

Wijkagent Oosterpark donderdagochtend aanwezig bij Linnaeusplein

Groningen - Donderdagmorgen is de wijkagent van de Oosterparkwijk aanwezig op het Linnaeusplein ter hoogte van de Jumbo supermarkt.

Mocht u vragen hebben voor de wijkagent of wilt u in gesprek met de wijkagent, vanaf 10:15 uur is de wijkagent aanwezig bij het Linnaeusplein.