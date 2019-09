18-09-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Stroomstoring in de wijk Corpus den Hoorn

Groningen - Zo'n honderd huishoudens in de Madame Curiestraat in de wijk Corpus den Hoorn zaten woensdagavond vanaf 18:10 uur zonder stroom.

De oorzaak van de stroomstoring is volgens Enexis een spontaan defect in een elektriciteitshuisje. Netbeheerder Enexis is ter plekke om het defect zo snel mogelijk te verhelpen. Enexis verwacht dat de stroomstoring rond 21:15 uur weer verholpen zal zijn.