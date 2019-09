18-09-2019, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Brandlucht in pand laat brandweer uitrukken

Groningen - De brandweer van de stad is woensdagavond uitgerukt naar een brandgerucht aan het Damsterdiep in de stad.

Mensen hadden een brandlucht geroken en vertrouwden het niet, hierop werd de brandweer gealarmeerd. De brandweer heeft in een pand een controle gedaan opzoek naar de oorzaak van de brandlucht. Het is onbekend of the brandweerlieden daadwerkelijk iets hebben aangetroffen in het pand. Na 20 minuten keerde men retour richting de kazerne.