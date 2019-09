18-09-2019, Ingezonden

Kat Puck vermist vanuit Arubastraat

Groningen - Sinds dinsdag (17-09-19) is kat Puck vermist en niet meer thuis gekomen vanuit de Arubastraat in de stad.

Mocht iemand weten waar hij is of heeft iemand hem gezien, dan zou de eigenaar van de kat dat graag horen van u. Zou u ook graag uw schuur of berging willen checken. De eigenaar van de kat Puck is bereikbaar op het nummer 06- 30660815 .