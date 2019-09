19-09-2019, Jordi Hoeksema

Wasmachine in brand in woning Veendam

Veendam - Aan de Ketelstraat in Veendam heeft donderdagavond korte tijd brand gewoed in een woning.

Door een nog onbekende oorzaak was de wasmachine in de woning gaan branden. Snel ingrijpen van de brandweer heeft de schade kunnen beperken.